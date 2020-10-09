Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Особое внимание, констатирует БЕЛТА, участники встречи уделят эпидемической ситуации на пространстве союза и вопросам предотвращения распространения коронавируса.

На заседании предполагается принять решение о проработке совместных мер поддержки экспорта товаров государств-членов. Премьерам предстоит также обсудить вопросы регулирования внешней электронной торговли товарами на пространстве ЕАЭС, маркировки отдельных видов продукции средствами идентификации и формирования бюджета союза на будущий год.

В повестку встречи включены и вопросы, отмечают обозреватели, касающиеся увеличения взаимной торговли. В этих целях на заседании намечено утвердить совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции на 2020- 2021 годы.

Кроме того, в Ереване будут представлены доклады ЕЭК по актуальным вопросам деятельности международной организации, в том числе о реализации плана мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза на 2018-2019 годы, исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2019 год, а также состоянии взаимной торговли между государствами-членами в текущем году.

В повестке встречи значится и вопрос о кандидатуре члена коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию, которая впоследствии будет представлена для утверждения главам государств.

На полях межправсовета, уточняет агентство, у Романа Головченко запланирована встреча с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.