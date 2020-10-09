Под Рязанью полностью потушен пожар на складе боеприпасов

В Рязанской области полностью потушили пожар артиллерийских складах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Также сообщается, что оперативный штаб, развернутый на месте ЧП, приступил к восстановлению инфраструктуры.

Пожар в воинской части 55443 начался 7 октября. В тот же день в двух районах области - Скопинском и Ряжском - был введен режим чрезвычайной ситуации.

Борьбу с огнем вели 1,5 тысяч человек - военные и специалисты МЧС, - было задействовано 400 единиц техники. На месте ЧП выезжали глава МЧС, замминистра обороны РФ, губернатор Рязанской области. В непосредственной близости от воинской части был развернут штаб по ликвидации ЧС. На сутки было перекрыто автомобильное движение по автомобильной дороге Р-22 "Каспий", прекращена работа двух АЗС.

Из опасной зоны, по оценкам спасателей, было эвакуировано 2,3 тысячи человек из 14 населенных пунктов. В результате ЧП пострадали 16 человек. По предварительным данным, полностью сгорели 9 домов, еще десятки строений, как жилых домов, так и социальные объекты получили серьезные повреждения.

Новых очагов возгорания больше не будет, заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Военные уже приступили к восстановлению казарм, административных зданий и подготовке воинской части к зиме. Он также сообщил, что с завтрашнего дня основные силы, работавшие на тушении пожара, начнут выдвигаться к местам постоянной дислокации. На месте останется пожарная техника и саперы, которые продолжат поиск взрывоопасных предметов.