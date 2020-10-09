Военная авиация сбросила на места пожаров в Рязанской области 1440 тонн воды

Военная авиация, задействованная в ликвидации пожара и взрывов на армейском арсенале в Рязанской области, в пятницу продолжила поливку затронутой бедствием территории в Скопинском районе.

Как сообщили в Минобороны РФ, с утра 9 октября военно-транспортные Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26 сбросили на пожароопасные участки 1140 тонн воды. В ведомстве уточнили, что "семьдесят шестые", оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2, совершили пять рейдов и сбросили на землю 210 тонн влаги. Вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 поднимались в небо 123 раза и использовали 615 тонн воды. Показатели по Ми-26 с водосливными устройствами ВСУ-15 - 21 вылет и 315 тонн воды.

В пятницу утром в районе ЧП был отменен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированным из зоны бедствия жителям разрешили возвратиться в свои дома. А в четверг вечером заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков сообщил о локализации пожара на территории склада боеприпасов. "Мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру", - заявил генерал.