АвтоВАЗ повысит зарплаты сотрудникам

Зарплаты работникам АвтоВАЗа будут повышены с октября. Такое решение было принято на заседании согласительной комиссии, в которой приняли участие представители руководства предприятия и профсоюза, сообщает правительство Самарской области.

Индексация зарплат 36-тысячного коллектива завода составит 3,5% от должностного оклада.

Напомним, в июле на фоне непростой экономической ситуации автозавод почувствовал себя значительно лучше. В этом месяце продажи Lada выросли на внутреннем рынке по сравнению с июлем 2019 года на 6,8 процента - сказался эффект отложенного спроса. В третьем квартале 2020 года, по данным АВТОСТАТа, самой доходной моделью бренда Lada стала Vesta, выручка от продаж которой составила 43,3 миллиарда рублей.

В августе предприятие ввело рабочие субботы для того, чтобы обеспечить исполнение госзаказа. А в сентябре, по данным автопроизводителя, было продано 35 304 автомобиля, включая Lada Niva - это больше на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Что касается "КамАЗа", там индексация тарифов и окладов работников подразделений и организаций группы технологической цепочки предприятия была проведена 1 октября и составила 5%. Об увеличении зарплат сообщила пресс-служба завода в Набережных Челнах. Такое решение в компании приняли "в целях повышения заработной платы, социальных гарантий и соблюдения установленных на 2020 год нормативов средств на оплату труда". Повышенную заработную плату за первую половину месяца (аванс) работники получат уже 29 октября.