В Новосибирске будут судить убийцу председателя ЖСК "Залесский"

В Новосибирске СК завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в целой серии преступлений, в том числе убийстве председателя ЖСК "Залесский".

В январе этого года в Центральном районе города Новосибирска между домами по улице Достоевского было обнаружено тело председателя ЖСК "Залесский" с огнестрельными ранениями. На месте происшествия при помощи металлоискателей и магнитных грабель были обнаружены и изъяты гильзы от оружия.

- В результате грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. - Им оказался бизнес-партнер потерпевшего.

По данным следствия, обвиняемый приобрел несколько патронов и прибыл к дому партнера с заряженным пистолетом 9-миллиметрового калибра - для урегулирования финансовых разногласий. В очередной ссоре он три раза выстрелил в грудь, живот и голову председателя ЖСК. От полученных телесных повреждений последний скончался, а злоумышленник с места происшествия скрылся.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал полностью. Известно, что он выступал инвестором при строительства дома в Залесском. Должен был получить восемь квартир, но двух из них не дождался. Также он рассчитывал на 20-миллионную прибыль от продаж квартир, однако остался без денег.

По данным следствия, обиженный инвестор тщательно планировал убийство партнера и даже сфабриковал ложное алиби о том, что в день преступления он находился в Санкт-Петербурге.