Власти объяснили, почему река Миасс окрасилась в желтый цвет

В Челябинской области установили источник загрязнения реки Миасс, из-за которого она окрасилась в мутно-желтый цвет. Это песчаный карьер под Челябинском, откуда в реку стекал ручей с примесями глины, сообщили в минэкологии региона.

- Сегодня появилась информация о том, что река Миасс под Челябинском окрасилась в желтый цвет, - сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - Наши специалисты оперативно выехали в район села Миасского и зафиксировали загрязнение. По горячим следам удалось установить и источник. Это песчано-глиняный карьер в Сосновском районе. С его склада готовой продукции в водоем впадает ручей с примесями глины.

Чиновники оформили протокол о нарушении природоохранного законодательства и передали его в управление Росприроднадзора для проведения проверки и привлечения нарушителя к ответственности, отметили в минэкологии.

Как уже сообщала "РГ", недавно Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к Челябинскому меткомбинату (ЧМК). За сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс, предприятие заплатит более 142 миллионов рублей.

Добавим, что в начале года челябинцы забили тревогу из-за ярко-зеленого цвета главной водной артерии мегаполиса.