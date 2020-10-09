Toyota прекратит выпуск Land Cruiser 200 после 2021 года

Компания Toyota намерена прекратить выпуск внедорожника Land Cruiser 200. При этом его роскошная версия в виде Lexus LX продолжит существование, но с более скромным по объёму двигателем.

Об этом сообщает Motor Authority со ссылкой на удалённый пост участника форума IH8MUD.com. Изданию информацию косвенно подтвердил дилер: "К сожалению, его больше нет, и я этим очень расстроен. Это удар ниже пояса для всех поклонников, которые любят этот автомобиль". Однако собеседник отметил, что "нет никаких иллюзий, что модель вернётся, но сейчас проект мёртв".

Представитель Toyota Motor Company в США Майк Кролл заявил, что "компании нечего сообщить в настоящий момент". Таким образом, информация осталась без официального опровержения, но нельзя говорить и том, что её подтвердили.

Важно понимать, что речь об исключении Toyota Land Cruiser 200 идёт пока только в отношении рынка Соединённых Штатов. С чем может быть связано такое решение японского автопроизводителя, не уточняется.

Toyota Land Cruiser существует на протяжении почти 70 лет. В 2019 году в компании сообщили, что за долгую жизнь внедорожника было продано 10 миллионов экземпляров.

Что касается Lexus LX, то, по предварительной информации, у модели есть будущее в США после 2021 модельного года, но из моторный гаммы будет убран V8 объёмом 5.7 литра, базовым двигателем станет турбированный V8.

Премьера Toyota Land Cruiser 300 состоится не ранее лета следующего года.