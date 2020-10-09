Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с главами МИД Армении и Азербайджана. "Нет, в настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля​​​ заявил, что вчера во второй половине дня Владимир Путин проводил очень напряженную работу с коллегами из Баку и Еревана, по итогам которой выступил с заявлением, призвав стороны прекратить огонь для гуманитарной паузы. И также пригласил министров иностранных дел для консультаций в Москву.

"Обе стороны откликнулись, - сообщил Песков. - Сегодня министры иностранных дел прибывают в Москву и начнут работу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым". По его словам, начало встречи ожидается в 15 часов по столичному времени.

Уточняющий вопрос, будут ли какие-либо заявления до или после встречи, Песков переадресовал в МИД. "Не сомневаюсь, что будет предложено (сделать заявление - прим. "РГ") всем коллегам в случае, если будут какие-то итоги", - заметил он. "Это же вопрос консенсусный, надо чтобы все согласились", - пояснил представитель Кремля.

Не стал Песков отвечать на вопрос о том, что на повестке переговоров, предложив не забегать вперед и дождаться завершения контактов.