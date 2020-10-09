В России появится "спортивный" Volkswagen Polo

Новый Volkswagen Polo, который после смены поколения стал лифтбеком, получил опциональный пакет "Спорт". Пресс-служба немецкого бренда назвала стилистические возможности этого пакета уникальными в данном сегменте.

Такой Polo выделяется 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками Torsby, спортивной решеткой радиатора, боковыми зеркалами и задним спойлером, окрашенными в черный цвет, затемненными задними фонарями. В пакет входят задние дисковые тормоза. Кроме того, для заказа опционально доступна крыша, выполненная в черном цвете.

Внутри у лифтбека спортивные передние сиденья с эксклюзивной тканевой обивкой и подогревом (подогрев задних сидений предлагается как опция), красная строчка элементов интерьера, декоративные вставки в спортивном стиле, накладки на педали и пороги, черная обивка потолка, спортивный мультируль с кожаной обивкой, тонировка задних стекол, тканевые салонные коврики с красной строчкой, задний центральный подлокотник, а также задняя спинка, складываемая в пропорции 60:40.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Уточняется, что производство Polo с пакетом "Спорт" начнется в декабре 2020 года, а в продажу автомобили поступят в январе 2021 года. Цены будут объявлены позже.

Напомним, сейчас начальная стоимость модели в комплектации Origin с мотором 1.6 литра мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач составляет 792 900 рублей.

Также для Polo предложен "атмосферник" на 110 сил и турбированный 125-сильный 1.4 TSI. В перечне доступных коробок передач присутствуют 7-ступенчатый "робот" DSG и 6-диапазонный "автомат". Топовая версия лифтбека обойдется в 1 264 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.