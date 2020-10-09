В США работники фермы заразили коронавирусом 8 тысяч норок

Почти восемь тысяч норок скончались от коронавируса в американском штате Юта. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главного ветеринара штата.

Первое заразившееся животное было выявлено в августе. Чуть ранее SARS-CoV-2 нашли у работников фермы. "Все увиденное указывает на то, что вирус передался от людей животным", - заявили специалисты. Проверка оставшихся в живых норок на коронавирусную инфекцию продолжается.

Отметим, что аналогичные случаи были также зарегистрированы в Нидерландах, Испании и Дании. В конце апреля на двух фермах в Нидерландах от COVID-19 умерли 20 тысяч норок. У животных были проблемы с дыханием и пищеварением. А уже в июне зараженные норки были обнаружены на 10 голландских фермах. И сразу же началось уничтожение инфицированных зверьков. Трупы были отправлены на завод по утилизации, а фермы - продезинфицированы. Всего уничтожили почти 10 тысяч норок.