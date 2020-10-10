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10.10.2020 08:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ будет выпускать по 600 тысяч машин в год на новой платформе

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ ежегодно будет выпускать по 600 тысяч автомобилей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Указанный объем подразумевает и Lada, и Renault тольяттинского производства. Об этом сообщает "Дром" со ссылкой на свои источники на АвтоВАЗе.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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CMF-B-LS станет основным шасси для АвтоВАЗа и постепенно вытеснит собственные платформы компании и устаревшую B0. Вся модельная линейка Lada будет опираться на CMF-B-LS, за исключением семейства Vesta, которое построено на своей базе, хотя и широко унифицированной с Renault.

Первые товарные Lada и Renault в Тольятти выпустят в 2022 году, на полную мощность проект должен выйти к 2025-2026-му. Весту продолжат выпускать и после 2025 года.

Напомним, в конце июня появилась информация, что АвтоВАЗ начал закупать оборудование под выпуск автомобилей на CMF-B-LS.

Фото: Пресс-центр АвтоВАЗа
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CMF-B-LS - это адаптированная под развивающиеся страны модификация новой рено-ниссановской платформы CMF-B, приставка LS означает Low specifications, то есть упрощенное исполнение. В России еще не выпускают машины на шасси CMF-B-LS, последние модели Renault для России - кроссоверы Arkana и Kaptur II - построены на базе B0+ (это модернизированная B0 от Логана первого поколения). Однако на CMF-B-LS создаются перспективные модели Lada, которые обещают стать хитами продаж - Granta следующего поколения и новая Niva-3, провозвестник которой - концепт-кар Lada Vision 4x4 2018 года. По предварительной информации, новая "Нива" должна появиться в продаже в 2022-м, "Гранта" - в 2023-м.

#Lada