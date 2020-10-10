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10.10.2020 14:39
Рубрика: Спорт

Черчесов оценил состояние сборной Турции перед матчем с Россией

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне матча Лиги наций против команды Турции рассказал о том, как идет подготовка без сдавших сомнительные тесты на коронавирус Георгия Джикии, Марио Фернандеса и Маринато Гилерме.

По словам Черчесова, сборная России не будет вызывать никого вместо Фернандеса, о сомнительном тесте которого стало известно в субботу. "Мы не первая команда, которая сталкивается с коронавирусом. Значит, будем решать эту ситуацию. На замену Джикии вызвали Беляева. Замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты. Сейчас есть время, чтобы принять оптимальное решение. На данный момент мы готовимся с теми игроками, которые у нас есть. Перед матчем с венграми у нас будет еще один тест. Что он покажет - никто не знает. Хотелось бы, чтобы все было хорошо", - сказал Черчесов.

По словам наставника сборной России, не исключено, что к 14 октября, когда команда сыграет против Венгрии, смогут вернуться все трое выбывших игроков. "Они тоже каждый день сдают тесты. Если будут здоровы, может, мы их снова вызовем", - приводит слова Черчесова Sport24.

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Главный тренер россиян отметил, что ближайший соперник - команда Турции, по сравнению с предыдущими матчами находится в лучшем состоянии из-за того, что стартовал национальный чемпионат. "Посмотрели и матч с Германией. Сегодня вечером разберем его с командой, у нас будет теория. В каждой команде бывают перестановки. Турки, по сравнению с сентябрем, в более хороших кондициях", - сказал он.

Также наставник российской сборной выразил соболезнования в связи со смертью своего бывшего партнера по "Спартаку" и сборной страны Василия Кулькова, скончавшегося 10 октября. "Мы играли вместе, вместе становились чемпионами. Это неприятная новость. Но примем ее как есть. Пусть земля ему будет пухом", - сказал Черчесов.

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