Почти 400 тысяч человек остались без света в США из-за урагана "Дельта"

В двух американских штатах без света остались почти 400 тысяч потребителей.

В пятницу вечером ураган "Дельта" достиг побережья Техаса и Луизианы. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 40 метров в секунду. Уже повалено много деревьев, повреждены крыши зданий, линии электропередачи. Из-за ливней во многих районах не исключены наводнения. Аварийные бригады готовятся устранять последствия непогоды.

Напомним, ранее ураган "Дельта" обрушился на северо-восток Мексики. Там в пострадавшие от штормового ветра штаты Юкатан и Кинтана-Роо направлено более 6 тысяч военнослужащих и десятки единиц техники для оказания помощи населению.