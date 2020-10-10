Вакцина от коронавируса, созданная новосибирским научным центром "Вектор", не вызовет аллергию, поэтому ее можно рекомендовать даже людям с хроническими заболеваниями.

Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса", - рассказала Попова.

Она уточнила, что в вакцине используется искусственно синтезированный белок-носитель, и к нему присоединены три пептида - это также "сконструированные" методом генной инженерии копии частиц вируса, которые и вызывают иммунный ответ у человека. Причем они абсолютно стабильны и неизменны. Это обеспечивает отсутствие реактогенности вакцины. Она не вызывает никаких аллергических реакций. "Это проверено на всех этапах доклинических испытаний на животных, а потом и при проведении заключительной фазы исследований с участием добровольцев, - отметила глава ведомства. - Мы с коллегами из "Вектора" работаем в плотном контакте. Во-первых, мне это крайне важно в силу моей профессии. Во-вторых, я за это отвечаю, потому что это наш научный центр. Мы тщательно контролировали результаты на всех стадиях исследований. Аллергической реакции не было ни одной".

Попова также призналась, что фактически участвовала в клинических исследованиях, сделав прививку этой вакциной. "У меня сезонная аллергия - поллиноз, и для меня было важно ощутить, будет ли у меня какая либо реакция. Могу сказать: нет, никакой реакции не было - ни субъективной, по моим ощущениям, ни объективной, по результатам лабораторных исследований, которые сопровождают весь период клинического наблюдения", - добавила глава Роспотребнадзора.

Напомним, сегодня вакцина, созданная "Вектором", называется "ЭпиВакКорона". Она произведена на основе химически синтезированных пептидных антигенов белков вируса SARS-CoV-2 и других компонентов. Вакцина не содержит живых ослабленных вирусов или генетического материала коронавируса. Вирусные векторы, попадая в клетку, обеспечивают синтез защитного антигена - белка S короновируса (SARS-CoV-2). В ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного антительного и клеточного иммунитета.

Первая фаза тестирования препарата "ЭпиВакКорона" для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность препарата. Минздрав уже приступил к регистрации этой вакцины. Процесс планируют завершить к 15 октября.

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" можно прочитать здесь.