Вакцину "Вектора" от COVID-19 зарегистрируют 15 октября

После регистрации, как и в случае с вакциной ЦНИИЭМ имени Гамалеи, начнутся более широкие пострегистрационные исследования с участием добровольцев. Число участников составит 30 тысяч человек. В отдельном исследовании вакцину протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет, уточнил Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

В первой и второй фазе исследований препарат тестировали на 100 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Ни у кого из них не зафиксировали серьезных побочных эффектов, подчеркнул Максютов.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время "Делового завтрака" в "Российской газете", она фактически приняла участие в клинических исследованиях вакцины "Вектора", сделав прививку. Попова пояснила, что чувствует ответственность и работает в тесном контакте с учеными "Вектора", поскольку это подведомственный научный центр Роспотребнадзора. Кроме того, пояснила Попова, ей важно было самой убедиться в том, что вакцина не вызывает аллергических реакций.