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09.10.2020 15:00
Рубрика: Общество

Вакцину "Вектора" от COVID-19 зарегистрируют 15 октября

Текст: Ирина Невинная
Вакцину "ЭпиВакКорона" против коронавирусной инфекции, которую разработал ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, планируют зарегистрировать 15 октября. Об этом сообщил гендиректор Центра Ринат Максютов.

После регистрации, как и в случае с вакциной ЦНИИЭМ имени Гамалеи, начнутся более широкие пострегистрационные исследования с участием добровольцев. Число участников составит 30 тысяч человек. В отдельном исследовании вакцину протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет, уточнил Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Фото: iStock
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В первой и второй фазе исследований препарат тестировали на 100 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Ни у кого из них не зафиксировали серьезных побочных эффектов, подчеркнул Максютов.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время "Делового завтрака" в "Российской газете", она фактически приняла участие в клинических исследованиях вакцины "Вектора", сделав прививку. Попова пояснила, что чувствует ответственность и работает в тесном контакте с учеными "Вектора", поскольку это подведомственный научный центр Роспотребнадзора. Кроме того, пояснила Попова, ей важно было самой убедиться в том, что вакцина не вызывает аллергических реакций.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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