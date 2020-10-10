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10.10.2020 18:10
Рубрика: Общество

Специалисты не обнаружили на Ангаре пятен нефтепродуктов

Текст: Наталья Граф

В результате проверки специалисты не обнаружили пятен нефтепродуктов после разлива топлива на реке Ангаре в Красноярском крае.

Фото: iStock
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- Обследовали место предполагаемого разлива, пятен не обнаружено, завтра будут продолжать поиски, расширяя зону осмотра, - цитирует ТАСС заместителя главы Кежемского района Олега Зиновьева.

По данным регионального Роспотребнадзора, угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет.

- В зоне ЧС отсутствуют источники водоснабжения населенных пунктов, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 2 октября в районе села Новая Кежма Кежемского района Красноярского края в реку вытекло около 500 литров дизельного топлива. ЧП произошло из-за течи в цистерне, которую переправляли по Ангаре на барже. СК и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего.

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