Результат теста на коронавирус у патриарха Кирилла оказался отрицательным

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла - отрицательный тест на коронавирус, сообщил в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава ОВЦС, митрополит Волоколамский Иларион.

- Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные. Но правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком, - сказал митрополит Иларион.

Напомним, что о карантине рассказал сам патриарх. Он написал об этом в послании, адресованном всем, кто ждал его в Троице-Сергиевой Лавре, где он в день памяти святого преподобного Сергия Радонежского обычно служит литургию. При этом глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уточнил, что патриарх здоров и чувствует себя хорошо. Заместитель Легойды Вахтанг Кипшидзе рассказал "РГ", что патриарх в Переделкино работает с бумагами.