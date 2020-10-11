Число новых заболевших COVID-19 в мире третий день подряд бьет рекорды

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за прошедшие сутки получила информацию о 383 359 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, за этот период скончались 8 575 инфицированных, сообщается на сайте организации.

Это максимальный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне - 350 766 заболевших за сутки.

Между тем, по данным американского университета Джонса Хопкинса, общее число случаев COVID-19 в мире превысило 37 млн, умерли уже более 1,07 млн заболевших. Лидером по числу выявленных случаев заражения остаются США - 7,7 млн, также в тройке лидеров Индия (7 млн) и Бразилия (5 млн).

Россия по количеству инфицированных занимает четвертую строчку (1,2 млн), причем, по данным российского оперативного штаба, в пятницу был зафиксирован второй подряд антирекорд по суточному приросту случаев заболевания - 12 846. В четверг число выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ впервые превысило 12 тысяч.