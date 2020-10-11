Каким будет расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

Планируется, что ЕГЭ пройдет в три этапа. Первый - досрочный - с 22 марта по 16 апреля. В эти дни экзамен будут сдавать выпускники прошлых лет, ребята, которые учились экстерном, выпускники колледжей, которые хотят написать ЕГЭ.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 24 мая по 1 июля. Причем в нем есть основные дни 24 мая - 19 июня, когда экзамен будет сдавать большинство ребят. И - резервные 21 июня - 1 июля (для тех, кто по болезни или другой уважительной причине не смог попасть в основной день, или для тех, у кого в основные дни совпали экзамены по выбранным предметам).

Подробная "раскладка" основных дней по предметам выглядит так: 24 мая (понедельник) - география, литература, химия; 27 мая (четверг) - русский язык; 31 мая (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ‎ЕГЭ по математике профильного уровня; 3 июня (четверг) - история, физика; 7 июня (понедельник) - обществознание; 10 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология; 15 июня (вторник) - иностранные языки (раздел "Говорение"); 16 июня (среда) - иностранные языки (раздел "Говорение"); 18 июня (пятница) - информатика и ИКТ; 19 июня (суббота) - информатика и ИКТ.

Что интересно? Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике полностью пройдет на компьютерах. Рособрнадзор уже публиковал демоверсии заданий и даже виртуальный тренажер, чтобы все - и учителя - и ученики и даже родители - могли попробовать сдать экзамен на компьютере. Для новой формы экзамена нужны и подготовленные аудитории, и техника - поэтому ЕГЭ по информатике впервые пройдет не в один день, как было раньше, а в два.

Ну и третий этап - дополнительный - с 3 по 17 сентября. Там, в основном, экзамены будут сдавать "двоечники" - те ребята, которые не смогли справиться раньше и не получили школьный аттестат вовремя.

Также проект приказа устанавливает время, которое отводится на каждый экзамен. Продолжительность ЕГЭ по профильной математике, физике, литературе, информатик), обществознанию, истории, биологии - 3 часа 55 минут (235 минут). По русскому языку, химии - 3 часа 30 минут (210 минут); по базовой математике, географии, иностранным языкам (письменная часть) - 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут; по китайскому языку (раздел "Говорение") - 12 минут.

И в этом же документе - список предметов, которые можно взять на ЕГЭ. Среди них: по математике - линейка, не содержащая справочной информации, по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор, по химии вдобавок идут таблицы Менделеева, растворимости солей, кислот и т.д. Из нового - в ЕГЭ по информатике теперь нужна компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Что с ОГЭ? Там примерно похожая ситуация. Также есть три этапа: досрочный - с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля, и дополнительный - с 3 по 22 сентября.

При этом большинство ребят будут сдавать экзамен в основные дни основного этапа: 21 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 22 мая (суббота) - иностранные языки; 25 мая (вторник) - история, физика, биология, химия; 28 мая (пятница) - обществознание; 1 июня (вторник) - биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 4 июня (пятница) - русский язык; 8 июня (вторник) - математика; 11 июня (пятница) - литература, физика, информатика и ИКТ, география.

И здесь также есть перечень предметов, которые можно взять на ОГЭ и которые понадобятся выпускникам - девятиклассникам. Например в экзамене по русскому языку - это орфографические словари, по математике - линейка, не содержащая справочной информации по химии - непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование ‎для проведения химических опытов и другое.

Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ - до 1 марта 2021 года. Для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайн-консультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, которые доступны на страницах ведомства в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube.

Общественное обсуждение проектов расписания завершится 24 октября.