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Рубрика: В мире

Президент Азербайджана положительно оценивает итоги переговоров в Москве

Текст: Константин Волков

Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, он оценивает итоги переговоров в Москве "в целом позитивно". Речь идет о встрече министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России 9-10 октября, на которой было согласовано перемирие.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как заявил Алиев в интервью российскому телеканалу РБК, "я оцениваю переговоры в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров".

Он также отметил, что Баку готов начать переговоры "уже завтра", и все зависит "от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно".

При этом, подчеркнул Алиев, у России есть больше всего возможностей повлиять на урегулирование Карабахского конфликта.

"Из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция - прим. "РГ") Москва в силу исторических и политических причин обладает наибольшими возможностями оказать влияние на ход конфликта", - сказал он.

В мире экс-СССР Азербайджан Международные организации ОБСЕ Проблема Нагорного Карабаха

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