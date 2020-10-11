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11.10.2020 16:03
Рубрика: Происшествия

Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью

Текст: Антон Валагин (Рязань)

Женщина, пострадавшая в результате взрывов на военных складах в Рязанской области, скончалась в больнице.

- Женщина в возрасте 52 лет умерла, не приходя в сознание. Она находилась в коме, - рассказали ТАСС в Центре медицины катастроф.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Под Рязанью подсчитают ущерб от взрывов на военном складе

По последним данным, в результате детонации боеприпасов на базе комплексного хранения Минобороны в Скопинском районе пострадали 16 человек. Ранее сообщилось, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Приведший к взрывам пожар на складах возник из-за пала сухой травы. Взрывы гремели несколько суток, осколки снарядов и ракет разлетались в радиусе 20 километров, из окрестностей военной базы было эвакуировано 2,3 тысячи человек, приостанавливалось движение по федеральной трассе "Каспий".

Военно-следственный отдел СК по Рязанскому гарнизону возбудил и расследует уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность (статья 349 УК РФ). Дело возбудили по части 1, в связи со смертью пострадавшей его переквалифицируют на более тяжелую часть, где наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

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