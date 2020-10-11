Ученые назвали токсичные водоросли основной причиной катастрофы на Камчатке

Ученые рассматривают токсичные водоросли, чья активность привела к красным приливам, как основную причину гибели морских животных на Камчатке. Во многих случаях токсины могут влиять и на человека, вызывая ожоги.

Однако, как пояснил на совещании с губернатором края Владимиром Солодовым директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, необходимо разобраться, что привело водоросли в настолько активное состояние. Для этого будут проведены морские экспедиции.

В частности, нужно будет проверить места захоронения опасных веществ. Техногенное влияние Козельского полигона на акваторию Авачинского залива по результатам исследований исключено, но есть и другие места, например, в бухте Приливной. Их исследуют в ближайшее время.

Напомним, сообщения о загрязнении в океане у Халактырского пляжа начали поступать с конца сентября. Серферы почувствовали серьезное недомогание после нахождения в воде. Тревогу местных жителей усилила массовая гибель морских обитателей, которых выбрасывало на берег.

4 октября были отобраны пробы воды из рек, впадающих в Авачинский залив. Анализы показали отсутствие нефтепродуктов и значительных превышений концентрации вредоносных элементов.

Также была исключена версия о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Накануне спутник обнаружил судно, сбросившее в залив отходы 23 сентября. По данным властей, оно тоже вряд ли причастно к катастрофе, однако виновные будут наказаны.