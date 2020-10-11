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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Кто может избежать штрафов из-за анализов на COVID-19

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Если человек, вернувшийся из-за границы, пытается спрятаться или пренебречь чужим правом на здоровье, тогда штраф для него неизбежен, заявила на "Деловой завтраке" в "Российской газете" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Шла речь о тех, кто сейчас возвращается, главным образом из отпусков. По правилам, они должны за три дня сдать анализ на ковид и отправить его результаты на портал Госуслуг.

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Иначе штраф - от 15 до 40 тысяч рублей. И в суды уже начали поступать дела по этому поводу. Но не все успевают уложиться в три дня. Поэтому я и задала Анне Юрьевне вопрос, который связан с порядком прохождения диагностики на COVID-19 тех, кто вернулся из-за границы.

Люди, возвращающиеся в Иркутскую область, летят транзитом через Москву и теряют сутки на перелете (это касается и других регионов, где действует местное время). Коммерческие медучреждения делают тест 1-2 дня. В срок не уложиться. Что делать?

Когда с 1 августа открылась граница, напомнила глава Роспотребнадзора, 14-дневной изоляция по прилету была заменена на анализы.

"Наши граждане, авиакомпании, туристические агентства были об этом заранее проинформированы, - сообщила Анна Попова. - И каждый человек, планируя свой вылет за рубеж, абсолютно точно знает, что он должен сделать по возвращении домой".

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Управления Роспотребнадзора в регионах жестко следят и наказывают нарушителей в соответствии с КоАП, предупредила Анна Попова.

"Однако если у человека есть оправдательные документы, которые может принять суд, то тогда штраф не накладывается, - объяснила глава Роспотребнадзора. - Но причина должна быть, и ее нужно подтвердить. Например, не работал сайт, человек три дня пытался загрузить результаты на портал госуслуг, и только на четвертые сутки ему это удалось. В таком случае к административной ответственности его не привлекут".

Полностью интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой "Российской газете" читайте здесь.

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