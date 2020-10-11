Талибы надеются на победу Трампа на президентских выборах

Афганские талибы надеются, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США и "положит конец американскому присутствию в Афганистане". Об этом заявил официальный представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид в телефонном интервью американскому телеканалу CBS News.

Он также отметил, что новость о том, что Трамп заболел коронавирусом, "вызвала беспокойство в рядах движения".

По словам талибов, "когда мы услышали о том, что Трамп инфицирован COVID-19, мы забеспокоились о его здоровье, но, похоже, он идет на поправку".

При этом Тим Мерто, представитель предвыборной кампании Трампа, заявил 10 октября, что они "отвергают" поддержку "Талибана", и что "движение должно знать, что президент всегда будет защищать американские интересы любыми доступными средствами".

Как заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, к началу 2021 года в Афганистане должно остаться порядка 2500 американских военнослужащих из находящихся там сейчас 5 000.

Пакт между Вашингтоном и руководством "Талибана", подписанный в январе этого года, предполагает, что в течение 14 месяцев все американские войска должны быть выведены из Афганистана, но при условии, что талибы прекратят устраивать террористические акты. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с политическим крылом "Талибана" в Дохе в сентябре подтвердил, что к апрелю-маю 2021 года Америка намерена вывести все свои войска из Афганистана.