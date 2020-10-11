Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

Через неделю может наступить пик заболеваемости коронавирусом в России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его мнению, ещё примерно неделю будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Затем заболеваемость достигнет пика, выйдет на плато и начнет снижаться.

Но этот сценарий возможен при строгом соблюдении противоэпидемических мер, подчеркнул учёный. Однако если люди не будут следовать рекомендациям, то меры могут ужесточаться.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число новых случаев COVID-19 в России выше весеннего пика третий день подряд, за минувшие сутки выявлено более 13,6 тысячи заболевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на "Деловом завтраке" в "Российской газете " отметила, что сегодня как никогда важно мобилизоваться - носить маски , соблюдать дистанцию. Это совсем не сложные меры помогут сохранить здоровье и жизнь себе и окружающим.