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Рубрика: Общество

Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России

Текст: Ольга Игнатова

Через неделю может наступить пик заболеваемости коронавирусом в России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

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По его мнению, ещё примерно неделю будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Затем заболеваемость достигнет пика, выйдет на плато и начнет снижаться.

Но этот сценарий возможен при строгом соблюдении противоэпидемических мер, подчеркнул учёный. Однако если люди не будут следовать рекомендациям, то меры могут ужесточаться.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число новых случаев COVID-19 в России выше весеннего пика третий день подряд, за минувшие сутки выявлено более 13,6 тысячи заболевших.

Фото: РИА Новости
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