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12.10.2020 05:44
Рубрика: В мире

Белый дом выступил за очное проведение отмененных президентских дебатов

Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin

В Белом доме настаивают на проведении в очном формате отмененных президентских дебатов, которые должны были состояться 15 октября. Об этом в эфире телеканала CNN заявил Брайан Моргенстерн.

Фото: Graeme Jennings/Pool via AP
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"Врачи разрешили президенту участвовать в публичных мероприятиях. Дональд Трамп готов к разговору. Было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график", - цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

Напомним, комиссия по проведению президентских дебатов отменила запланированные на предстоящий четверг прения нынешнего президента, республиканца Дональда Трампа с кандидатом на главный пост в стране от демократов Джо Байденом. В заявлении говорилось, что оба кандидата согласились участвовать в дебатах, которые должны пройти 22 октября.

Белый дом уже опубликовал график главы государства, согласно которому в понедельник, 12 октября, президент США Дональд Трамп впервые с момента выявления у него коронавируса выступит на предвыборном митинге перед своими сторонниками. Мероприятие состоится в городе Сэнфорд во Флориде. Президентские выборы в США назначены на третье ноября.

В мире США Выборы президента США-2020 Пандемия коронавируса COVID-19

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