Белый дом выступил за очное проведение отмененных президентских дебатов

В Белом доме настаивают на проведении в очном формате отмененных президентских дебатов, которые должны были состояться 15 октября. Об этом в эфире телеканала CNN заявил Брайан Моргенстерн.

"Врачи разрешили президенту участвовать в публичных мероприятиях. Дональд Трамп готов к разговору. Было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график", - цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

Напомним, комиссия по проведению президентских дебатов отменила запланированные на предстоящий четверг прения нынешнего президента, республиканца Дональда Трампа с кандидатом на главный пост в стране от демократов Джо Байденом. В заявлении говорилось, что оба кандидата согласились участвовать в дебатах, которые должны пройти 22 октября.

Белый дом уже опубликовал график главы государства, согласно которому в понедельник, 12 октября, президент США Дональд Трамп впервые с момента выявления у него коронавируса выступит на предвыборном митинге перед своими сторонниками. Мероприятие состоится в городе Сэнфорд во Флориде. Президентские выборы в США назначены на третье ноября.