Выздоровевший Трамп возобновит проведение предвыборных митингов

В понедельник, 12 октября, президент США Дональд Трамп впервые с момента выявления у него коронавируса выступит на предвыборном митинге перед своими сторонниками. Это следует из графика главы государства, распространенного Белым домом.

Мероприятие состоится в городе Сэнфорд во Флориде, его начало запланировано на 19:00 по местному времени. Ранее Трамп уже анонсировал эту встречу, пишет ТАСС. "Увидимся завтра вечером во Флориде. Крупный митинг!" - написал он в Twitter.

В субботу лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент больше не заразен. По его словам, ПЦР-тест показал, что глава государства не представляет для других опасности с точи зрения передачи вируса, а также может прекратить изоляцию. Ранее в тот же день американский лидер провел первое после перенесенного им COVID-19 публичное выступление, которое продлилось 17 минут. Он появился на балконе Белого дома под звуки оркестра, снял маску и заявил собравшимся, что чувствует себя прекрасно.