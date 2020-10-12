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Рубрика: В мире

Выздоровевший Трамп возобновит проведение предвыборных митингов

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В понедельник, 12 октября, президент США Дональд Трамп впервые с момента выявления у него коронавируса выступит на предвыборном митинге перед своими сторонниками. Это следует из графика главы государства, распространенного Белым домом.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
Twitter счел вводящей в заблуждение публикацию Трампа о коронавирусе

Мероприятие состоится в городе Сэнфорд во Флориде, его начало запланировано на 19:00 по местному времени. Ранее Трамп уже анонсировал эту встречу, пишет ТАСС. "Увидимся завтра вечером во Флориде. Крупный митинг!" - написал он в Twitter.

В субботу лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент больше не заразен. По его словам, ПЦР-тест показал, что глава государства не представляет для других опасности с точи зрения передачи вируса, а также может прекратить изоляцию. Ранее в тот же день американский лидер провел первое после перенесенного им COVID-19 публичное выступление, которое продлилось 17 минут. Он появился на балконе Белого дома под звуки оркестра, снял маску и заявил собравшимся, что чувствует себя прекрасно.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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