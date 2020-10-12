Два человека погибли во время урагана "Дельта" в США

Жертвами урагана "Дельта" в американском штате Луизиана стали два человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент здравоохранения, 70-летняя женщина погибла в пожаре, который возник из-за утечки бытового газа. А 86-летний мужчина умер после того, как его дизельный генератор воспламенился во время заправки горючим.

Сейчас атмосферный вихрь находится в 145 км к юго-западу от Ноксвилла. Он растерял силу, скорость ветра - всего 10 метров в секунду. "Дельта" движется на северо-восток со скоростью 6 км/ч.

Как ранее писала "Российская газета", непогода привела к перебоям с энергоснабжением. В штате Техас без света сейчас более 47 тысяч человек, в соседней Луизиане - более 274 тысяч.