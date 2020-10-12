Лавров: Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что по итогам прошедших в пятницу и субботу переговоров в Москве "была достигнута важная договоренность по инициативе президента РФ Владимира Путина". "Мы видим, что эта договоренность пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что визит Мнацаканяна был согласован достаточно давно, но проходит он "на фоне серьезных усилий, в которых участвуют многие члены международного сообщества, усилий по разблокированию напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта".

Министр выразил надежду, что контакты России с Арменией и Азербайджаном, в том числе по линии министерств обороны, будут способствовать полному выполнению договоренностей по нагорнокарабахскому урегулированию.

Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Конфликт в очередной раз обострился 27 сентября. Москва с самого начала обострения в Нагорном Карабахе, тяжелейшего за многие годы, выражала готовность быть посредником, что и было подтверждено на деле. Армения и Азербайджан поблагодарили Россию за приложенные усилия.