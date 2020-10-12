Москва высоко оценила итоги переговоров по Нагорному Карабаху

"Мы высоко оцениваем сам факт приезда двух министров, которые откликнулись на инициативу президента и приехали в Москву", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Высоко также оцениваем работу, которую проделали президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян", - продолжил Песков. Результатом этой работы и стали многочасовые переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении.

"Также мы высоко оцениваем то понимание, которое было согласовано, и решения о гуманитарной паузе, которые были достигнуты по итогам контактов", - сказал Песков.

"Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение достигнутых договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам урегулирования конфликта", - заключил представитель Кремля.