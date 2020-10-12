Первые купе-кроссоверы Geely Tugella заметили в России

Автовоз с купе-кроссоверами Geely Tugella заметили на Московской кольцевой автодороге. Очевидно, машины везли в один из дилерских центров.

Снимок с машинами опубликовал сайт "Китайские автомобили". Читательница портала сделала фотографию рано утром в субботу, 10 октября, на внутренней стороне МКАД в сторону Ленинградского шоссе. По ее словам, автовоз был один.

На снимке видно, что на грузовой платформе стоят 6 кроссоверов, пять из которых белого цвета, один - красного. Скорее всего, это машины из Беларуси. Ранее сообщалось, что на местном заводе "БелДжи" уже начали крупноузловую сборку Tugella.

Напомним, автомобиль сертифицирован и в России, и в Беларуси. Согласно ОТТС, у кроссовера будет две версии 2-литрового турбомотора. Одна выдает налогоемкие 199,9 л.с., а вторая - 238 л.с. В обоих случаях машина получит 8-ступенчатый "автомат" Aisin. Предусмотрен передний и полный привод. Автомобиль построен на платформе CMA от Volvo. Его размеры уступают Haval F7x, не говоря уже о BMW X4 - 4605x1878x1643 мм при колесной базе 2700 мм.

Цены и комплектации Geely Tugella будут названы ближе к старту продаж. По официальной информации, он состоится до конца года. Таким образом первые автомобили, возможно, будут использованы для обучения дилеров.