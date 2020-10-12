Как сообщают местные жители, инцидент произошел недалеко от дома № 7 по улице 1-й Микрорайон. Стрельба велась 18-летним парнем из ружья, которое вместе с коробкой с 40 патронами ему подарили на совершеннолетие родители. Те, кто знал юношу, говорят, что он был зависим от компьютерных "стрелялок".

Перед тем как начать стрелять, молодой человек, находясь в невменяемом состоянии, выстрелил в свою бабушку. Пожилая женщина от полученных ранений скончалась. Выйдя из дома, парень выстрелил в соседа и убил его. Затем он направился к автобусной остановке, где, по словам очевидцев, выстрелил примерно 30 раз, в том числе и по автобусу, убив двух мужчин и ранив двух женщин. После этого молодой человек скрылся в лесу.

Состояние двух пострадавших женщин оценивается как крайне тяжелое. За их жизни борются врачи. Пациентов доставили в Борскую ЦРБ, туда же была направлена бригада специализированной медпомощи из областной больницы имени Семашко.

По факту убийств Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

По словам губернатора Глеба Никитина, правительство региона окажет необходимую помощь семьям погибших и пострадавших во время перестрелки.

Полиция призывает проявлять осторожность и при наличии какой-либо информации о происшествии сообщать в правоохранительные органы.