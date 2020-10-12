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12.10.2020 14:41
Рубрика: Власть

С 2021 года жители 16 регионов смогут получать госуслуги в частных компаниях

Текст: Елена Манукиян
Со следующего года в 16 пилотных российских регионах частные организации будут оказывать государственные и муниципальные услуги населению в социальной сфере, сообщили в Минфине. Механизм действия нового закона о социальном заказе опробуют в Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, а также Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе - Югра.
Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости

Как отметил замминистра финансов Алексей Лавров, власти в этих регионах, формируя госзаказ на социальные услуги, должны будут обеспечить равные условия доступа к нему государственным и частным организациям. Исполнителей услуг они отберут на конкурентной основе и по шести направлениям, в числе которых - социальное обслуживание населения (за исключением стационарного), санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной медицинской помощи, создание благоприятных условий для развития туристской индустрии, спортивная подготовка и содействие занятости населения. Организации определят по итогам конкурсов, которые проведут органы государственной или муниципальной власти, а также с помощью социальных сертификатов: в этом случае граждане будут самостоятельно выбирать исполнителя услуг, а бюджетные деньги будут следовать за потребителем.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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"То есть, благодаря соцзаказу, у потребителя появится выбор, и, как следствие, улучшится качество и увеличится доступность бюджетных услуг. Работа с государственным сектором станет проще", - сказал Лавров. Он также подчеркнул, что до конца текущего года будет решен вопрос об объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания услуг в регионах, вошедших в апробацию.

Между тем в пресс-службе Минфина рассказали, что количество пилотных регионов может увеличится до 28 в 2021 году, и еще на 15 в 2022 году, пояснив, что использование социального заказа как нового инструмента регулирования даст возможность достичь прогресса по следующим направлениям: качество и доступность услуг, рост занятости, социальная сплоченность, экономический рост.

"Лучшие практики негосударственных исполнителей смогут быть обобщены и в короткий срок внедрены государственными учреждениями, а их разработчики получат стимул для дальнейшего развития. Повышение квалификации привлекаемых негосударственных исполнителей станет адресным, непосредственно связанным с результатами по отрасли в целом. Использование социального заказа как нового инструмента регулирования даст возможность достичь прогресса по направлениям: качество и доступность услуг, рост занятости, социальная сплоченность, экономический рост, - следует из сообщения ведомства.

Закон о социальном заказе вступил в силу с 1 сентября 2020 и будет действовать по 1 января 2025 на территории утвержденных регионов.

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