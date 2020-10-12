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12.10.2020 13:10
Рубрика: Происшествия

Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Историк Олег Соколов на судебном заседании признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также заявил, что раскаивается в содеянном.

Заявление прозвучало на заседании в Санкт-Петербургском городском суде, где Соколов впервые дал показания.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Также Соколов признался в незаконном хранении обреза охотничьего ружья. Напомним, именно из этого оружия в ночь на 8 ноября 2019 года была расстреляна аспирантка Анастасия Ещенко. На предыдущих заседаниях Олег Соколов заявил, что планировал выстрелить в воздух якобы чтобы успокоить впавшую в истерику девушку. В свою очередь ряд свидетелей ранее заявили, что в ночь перед убийством Ещенко была избита, предположительно, Олегом Соколовым.

Также после убийства тело девушки было расчленено и по частям выброшено в Мойку. Олег Соколов был задержан 9 ноября с поличным. Он сразу признал свою вину и объяснил убийство личными мотивами.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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