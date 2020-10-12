По новому мосту через реку Колу прошел первый двухэтажный поезд

Поезд № 21/22 "Мурманск - Санкт-Петербург" стал тринадцатым в географии курсирования двухэтажных составов, отметили в пресс-службе правительства Мурманской области. Замена обычных вагонов на двухэтажные связана с ростом пассажирооборота. Ежегодно в составы перевозят свыше 600 тысяч человек, причем на маршрут "Санкт-Петербург - Мурманск" приходится 30 процентов пассажиропотока.

- Цена на билет практически не отличается от стоимости плацкарта в традиционном поезде, - отметил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов

В составе нового двухэтажного поезда 11 вагонов, в том числе 9 купейных и 1 штабной с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также 1 вагон-ресторан. Новые вагоны - купейные, в них оборудованы двухместные или четырёхместные купе, которые открываются и с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт.

В таком поезде могут размещаться 602 пассажира, что на 34 процента больше, чем в одноэтажном составе. При возрастании пассажиропотока схема может быть увеличена до 16 вагонов, в которых предусмотрены места для 914 человек.

Кроме того, на базе железнодорожного вокзала предполагается создать транспортно-пересадочный узел. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в ближайшее время должен быть подготовлен проект дополнительной реконструкции вокзала и привокзальной площади. Глава региона отметил, что железнодорожный вокзал станет обслуживать также пассажиров автобусных маршрутов. Необходимость в этом вызвана тем, что несколько лет назад автовокзал в Мурманске был закрыт, на его месте появился пивной бар. В небольшом помещении, расположенном в одном из соседних жилых домов, действуют автобусные кассы, но зала ожидания там нет.

Железнодорожный мост через реку Колу деформировался 30 мая. Искривление путей заметил машинист, который вел состав с углем, и его внимательность помогла избежать крупной аварии. 1 июня мост рухнул окончательно. На время строительства нового моста было организовано движение поездов по обходному участку, проходящему через город Колу. Для этого за короткий срок с помощью железнодорожных войск за 18 дней было уложено 5,7 километров нового пути от станции Выходной до блокпоста 9 километр. Первый грузовой поезд по обходному участку прошел 19 июня, пассажирский - 24 июня.