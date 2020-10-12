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Режиссер "Чудо-женщины" снимет новую "Клеопатру" с Галь Гадот

Новости
    12.10.2020, 12:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер двух кинокомиксов про Чудо-женщину Пэтти Дженкинс и исполнительница роли названной супергероини Галь Гадот продолжат работать вместе.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Deadline, они воссоединятся на байопике последней царицы Египта Клеопарты, гражданочки сочной судьбы - есть там, конечно, где развернуться по женской линии. Да и черный Марк Антоний так и просится.

Сценарием займется Лаэта Калогридис, известная по "Видоизмененному углероду", лентам "Алита: Боевой ангел" и "Остров проклятых". Словом, этакий пышный девичник.

Картина на балансе Paramount Pictures и никакие сроки не называются - по понятной причине.

Фото: kinopoisk.ru
Завершены съемки пятого сезона "Люцифера"

Как уточнило издание, студия перехватила права на проект в аукционной битве с Universal, Warner Bros, Netflix и Apple - стараниями Эммы Уоттс. Для которой новая "Клеопатра" станет первым крупным проектом с момента, как она вступила в должность президента Paramount Motion Picture Group.

Дженкинс, Гадот и Калогридис - сопродюсеры.

Пока наиболее известным экранным образом царицы может похвастаться Элизабет Тэйлор - в провалившемся в прокате пеплуме Манкевича 63-го года.

Датой мировой премьеры "Чудо-женщины: 1984" все еще значится 23 декабря (российская - днем позже). При этом режиссер заявляет, что у нее уже есть идеи для триквела.

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