Швейцария снова ввела карантин для россиян

Швейцария снова включила Россию в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и с 12 октября ввела карантин для прилетающих россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

Теперь россияне должны заявить о своем прибытии в компетентный орган кантона Швейцарии в течение двух дней, а затем пройти самоизоляцию в своем жилище или в отеле в течение 10 дней. За несоблюдение правила предусмотрен штраф в размере 10 тысяч франков, что составляет около 11 тысяч долларов. При этом отрицательный результат теста на коронавирус не отменяет карантин и не сокращает его срок. Карантин также действует для граждан еще 61 страны.

Россия возобновила прямое авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Но посещать эту страну могут россияне, имеющие разрешение на лечение или учебу. Также въезд разрешен гражданам с видом на жительство. Въезд в Швейцарию с туристическими целями пока невозможен.