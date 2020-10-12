Новости

В "Роскосмосе" рассказали о разработке ядерного буксира 07:53
Швейцария снова ввела карантин для россиян 07:45
В Госдуме предложили дать "больничный" родителям учащихся на дистанционке 07:13
Баскетболисты "Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17 раз 06:48
На Камчатке усилят меры профилактики из-за распространения COVID-19 06:47
Эксперт назвал срок службы смартфонов 06:42
В США 11-летний мальчик угнал школьный автобус и спровоцировал погоню 06:32
Роспотребнадзор: Выход на плато по COVID-19 в РФ возможен через 10-20 дней 06:18
Белый дом выступил за очное проведение отмененных президентских дебатов 05:44
Axios: Трамп хочет до выборов заключить с Россией сделку по ядерному оружию 05:05
Губернатор Нью-Йорка может стать генпрокурором США 04:55
Главный инфекционист США отреагировал на свое участие в агитации за Трампа 04:49
Выздоровевший Трамп возобновит проведение предвыборных митингов 04:28
ВКС России ликвидировали 28 очагов пожаров в Сирии 03:47
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле 03:40
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире 03:35
Госдеп США опубликует письма Хиллари Клинтон 03:07
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября 02:53
Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13 02:40
Два человека погибли во время урагана "Дельта" в США 02:31
Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ 02:21
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса 02:18
У берегов Туниса 11 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки 01:49
Синоптики рассказали о длительности бархатного сезона на курортах России 01:42
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 07:45
Рубрика: В мире

Швейцария снова ввела карантин для россиян

Текст: Евгений Гайва

Швейцария снова включила Россию в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и с 12 октября ввела карантин для прилетающих россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

Фото: iStock
Авиаперевозчики призывают страны отменить карантины

Теперь россияне должны заявить о своем прибытии в компетентный орган кантона Швейцарии в течение двух дней, а затем пройти самоизоляцию в своем жилище или в отеле в течение 10 дней. За несоблюдение правила предусмотрен штраф в размере 10 тысяч франков, что составляет около 11 тысяч долларов. При этом отрицательный результат теста на коронавирус не отменяет карантин и не сокращает его срок. Карантин также действует для граждан еще 61 страны.

Россия возобновила прямое авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Но посещать эту страну могут россияне, имеющие разрешение на лечение или учебу. Также въезд разрешен гражданам с видом на жительство. Въезд в Швейцарию с туристическими целями пока невозможен.

В мире Европа Швейцария Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб