Создана 340-сильная Lada Granta с полным приводом

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Наш проект Лада Гранта MR завершился. Автомобиль получился очень легкий и быстрый. Двигатель объемом 1750 турбо, 34 рестриктор, мощность 340 лс на 5600 об, полный привод с 6 ступенчатой секвентальной кпп Samsonas, электроника Motec. Вес 1254 кг. Спасибо всем кто нам помогал и поддерживал @samsonasmotorsport_official кпп и амортизаторы, @dmitriy_luna_kim аэродинамический обвес, @slikforged колесные диски, @vinyl_art_graphics , @donorparts_ @ohlins_by_kajma и многим другим. Встречайте на этапах ЧР 2021 года в классе абсолют🔥🔥🔥#lada#ladagranta#rally#лада#ралли#proto#
Российская команда MR-Motorsport объявила о завершении постройки Lada Granta MR. Сообщается, что машина получилась очень лёгкой и быстрой.
Раллийный автомобиль с кузовом от Lada Granta имеет полноприводное шасси. Хэтчбек также получил аэродинамический пластиковый обвес, спойлер, специальную резину с колёсными дисками, оригинальные боковые зеркала, воздухозаборники на капоте и крыше, а также спортивный салон с каркасом безопасности.
Под капотом гоночного болида располагается 340-сильный турбированный двигатель. Мотор агрегатируется с 6-ступенчатой секвентальной механической коробкой передач. Амортизаторы Samsonas, электроника Motec. Общая масса автомобиля составляет 1254 кг.
Дебют Lada Granta MR, которая создана для чемпионата России по ралли в классе "Абсолют", состоится в 2021 году.
Ранее сообщалось, что команда Spectrum Suspension разработала спортивный хэтчбек на базе Lada Kalina 2 для абсолютного зачета чемпионатов России и Европы.