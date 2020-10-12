Создана 340-сильная Lada Granta с полным приводом

Российская команда MR-Motorsport объявила о завершении постройки Lada Granta MR. Сообщается, что машина получилась очень лёгкой и быстрой.

Раллийный автомобиль с кузовом от Lada Granta имеет полноприводное шасси. Хэтчбек также получил аэродинамический пластиковый обвес, спойлер, специальную резину с колёсными дисками, оригинальные боковые зеркала, воздухозаборники на капоте и крыше, а также спортивный салон с каркасом безопасности.

Под капотом гоночного болида располагается 340-сильный турбированный двигатель. Мотор агрегатируется с 6-ступенчатой секвентальной механической коробкой передач. Амортизаторы Samsonas, электроника Motec. Общая масса автомобиля составляет 1254 кг.

Дебют Lada Granta MR, которая создана для чемпионата России по ралли в классе "Абсолют", состоится в 2021 году.

Ранее сообщалось, что команда Spectrum Suspension разработала спортивный хэтчбек на базе Lada Kalina 2 для абсолютного зачета чемпионатов России и Европы.