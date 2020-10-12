В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев ответил на вопрос о продолжительности пандемии коронавируса. По его словам, осеннее повышение заболеваемости было предсказуемо и вся медицинская система к ней готова.

"Рост будем наблюдать еще несколько месяцев. Что касается самой пандемии, то, по ожиданиям, не меньше года нам в этих необычных условиях существовать", - цитирует Авдеева "Московский комсомолец".

В ведомстве также напомнили о важности в этом году прививки от гриппа. Причем сделать ее нужно вовремя, чтобы в организме успел выработаться иммунитет. Для формирования такой защиты нужно от двух до трех недель.

Ранее свой прогноз о пике заболеваемости коронавирусом в России дал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его мнению, еще примерно неделю будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Затем она достигнет пика, выйдет на плато и начнет снижаться. Однако этот сценарий возможен при строгом соблюдении противоэпидемических мер, подчеркнул ученый.