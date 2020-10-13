АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada 4x4 и Granta. Подвели поставщики

Стало известно, что 10 октября 2020 года на конвейере АвтоВАЗа в Тольятти была остановлена сборка автомобилей семейства Lada Granta и внедорожника Lada 4x4 в пятидверном кузове. Причина, как сообщает AvtoVAZ News, - нехватка комплектующих.

АвтоВАЗ ввёл рабочие субботы, прозванные "чёрными", в августе 2020 года: дополнительная десятичасовая смена оплачивается по двойному тарифу. Пока известно, что по субботам завод будет работать до конца октября.

Почему АвтоВАЗ не предусмотрел увеличение количества комплектующих в связи с увеличением объёма производства, остаётся неизвестным.

С 1 января 2021 года АвтоВАЗ напротив может сократить количество рабочих дней до четырёх в неделю в связи с прогнозируемым падением продаж на отечественном рынке.

Такая мера является вынужденной: благодаря ей компания сможет избежать массовых сокращений персонала.