АвтоВАЗ будет работать четыре дня в неделю, чтобы никого не увольнять

Начиная с 1 января 2021 года АвтоВАЗ может ввести четырёхдневную рабочую неделю. Такое решение обусловлено падением рынка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя, введение неполной рабочей недели - превентивная мера в условиях кризиса, которая позволит не проводить мероприятий, касающихся корректировки численности персонала. В режиме полной рабочей недели будет работать только одна линия конвейера, но какая именно, не уточняется.

"Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае группа АвтоВАЗ сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников", - говорится в сообщении компании.

Ранее режим неполной рабочей недели планировали ввести с 31 августа 2020 года, однако загрузка мощностей заводов АвтоВАЗа (расположены в Тольятти и Ижевске) позволила отменить приказ, изданный в начале лета. Более того, спрос на автомобили Lada остаётся стабильно высоким, из-за чего были введены "чёрные субботы".