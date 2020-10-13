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13.10.2020 13:38
Рубрика: В мире

Экс-президент Киргизии Атамбаев помещен в СИЗО

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вновь помещен в следственный изолятор ГКНБ. По информации ведомства, санкцию на его арест выдали судебные органы республики.

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"Во время событий в ночь на 6 октября 2020 года судья Первомайского районного суда Бишкека под давлением группы протестующих подписал постановление об изменении меры пресечения, в связи с чем Алмазбек Атамбаев был освобожден", - говорится в официальном сообщении ГКНБ.

Однако после акций протеста в Бишкеке на площади Ала-Тоо 9 октября сотрудники ГКНБ задержали Алмазбека Атамбаева. Ему вменяют в вину организацию массовых беспорядков 6-9 октября 2020 года.

Напомним, в 2019 году Алмазбек Атамбаев был осужден к 11 годам лишения свободы за содействие незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Также экс-лидер республики был признан виновным в коррупции

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