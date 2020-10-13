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13.10.2020 00:11
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ раскритиковал идею "коллективного иммунитета" от COVID-19

Текст: Максим Макарычев

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник на брифинге для прессы предостерег власти от распространения идеи о том, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией для локализации пандемии. Он назвал такие высказывания "неэтичными". По его словам, об иммунитете к COVID-19 известно слишком мало, чтобы понять, достижим ли коллективный иммунитет от этого заболевания.

Фото: AFP
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Глава ВОЗ также отметил, что для получения коллективного иммунитета от такого заразного заболевания, как корь, почти 95 процентов населения должны быть вакцинированы. "Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - сказал Тедрос, добавив, что коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них с помощью различных препаратов, сообщает Associated Press.

Некоторые исследователи утверждают, что коллективный иммунитет является более реалистичным способом остановить пандемию вместо введения ограничительных мер, которые оказались слишком разрушительными для экономик многих стран.

По оценкам ВОЗ, менее 10 процентов населения планеты имеют какой-либо иммунитет к коронавирусу. Это означает, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым к инфекции. Тедрос также отметил, что многие страны сообщили в ВОЗ о рекордных ежедневных показателях заболевания COVID-19 за последние четыре дня, в особенности в Европе и Америке.

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