Kia оставила российского бизнесмена без миллиардов

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ростовского предпринимателя о взыскании с Kia компенсации в размере почти 91 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм".

В сентябре стало известно, что ростовский бизнесмен Олег Ивус, владеющий товарным знаком "XLine", вместе со своими кредиторами подал в суд на компанию Kia за нарушение авторских прав.

Согласно исковому заявлению, Ивус хотел получить от производителя 90.9 млрд рублей и добиться запрета на продажу линейки моделей X-Line в России.

В 2019 году компания Kia подавала в суд Ростова-на-Дону иск о лишении Ивуса прав на бренд "XLine", так как предприниматель является банкротом. Иск удовлетворён не был: в суде посчитали, что бренд может быть использован в качестве материального актива при погашении долгов бизнесмена, а отъём прав в таком случае нарушит права кредиторов.

Будет ли предпринята Олегом Ивусом повторная попытка добиться, на его взгляд, справедливости, не сообщается.