Модели Aurus смогут ездить на водороде

Вице-премьер России Юрий Борисов посетил Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, где ему представили стратегию развития силовых установок на альтернативных видах топлива.

"ФГУП "НАМИ" совместно с "Росатомом", Российской академией наук, министерством науки и высшего образования и "Газпромом" разрабатывает стратегию развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах", - цитирует агентство "Прайм".

НАМИ продолжает работу над проектом Aurus - линейкой автомобилей представительского класса, которые будут использоваться в качестве транспортных средств в президентском кортеже, а их "гражданские" версии будут доступны к покупке для населения.

В настоящий момент основным и единственным силовым агрегатом для моделей Aurus, в которую входят седан Senat, кроссовер Komendant и минивэн Arsenal, является двигатель разработки НАМИ объёмом 4.4 литра и "автомат" российской фирмы КАТЕ с встроенным электромотором.