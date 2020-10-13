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13.10.2020 12:02
Рубрика: Легковые авто

Модели Aurus смогут ездить на водороде

Текст: Константин Руссов
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Вице-премьер России Юрий Борисов посетил Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, где ему представили стратегию развития силовых установок на альтернативных видах топлива.

Фото: База "Роспатента".
Рассекречен мотоцикл Aurus

"ФГУП "НАМИ" совместно с "Росатомом", Российской академией наук, министерством науки и высшего образования и "Газпромом" разрабатывает стратегию развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах", - цитирует агентство "Прайм".

НАМИ продолжает работу над проектом Aurus - линейкой автомобилей представительского класса, которые будут использоваться в качестве транспортных средств в президентском кортеже, а их "гражданские" версии будут доступны к покупке для населения.

В настоящий момент основным и единственным силовым агрегатом для моделей Aurus, в которую входят седан Senat, кроссовер Komendant и минивэн Arsenal, является двигатель разработки НАМИ объёмом 4.4 литра и "автомат" российской фирмы КАТЕ с встроенным электромотором.

#Кортеж