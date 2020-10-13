На продажу выставили "Копейку" на черных номерах практически без пробега

На сайте "Авто.ру" выставили на продажу ВАЗ-2101 1974 года выпуска. Известно, что стоимость данного экземпляра сначала составляла 599 000 рублей. Теперь заднеприводный седан продают за 549 999 рублей.

"Копейка", окрашенная в белую эмаль, успела пробежать 8 500 километров. Сохранились даже чёрные номерные знаки с белыми символами образца СССР.

Как отмечается в объявлении, ВАЗ-2101 из первых годов выпуска с круглым наружным зеркалом и напольной педалью газа. Автомобиль пребывает в заводском состоянии. Это подтверждают снимки кузова, салона, подкапотного пространства, багажного отделения и днища.

Машина оснащается 59-сильным бензиновым мотором объёмом 1,2 литра, который агрегатируется с 4-ступенчатой механической КП.

Примечательно, что именно в 1974 году Волжский автозавод вышел на проектную производственную мощность.

Напомним, в 2020 году АвтоВАЗ отмечает 50-летний юбилей с момента начала массового выпуска первых "жигулей". В сентябре текущего года с конвейера завода сошёл 30-миллионный автомобиль.

Ранее "Российская газета" рассказывала об идеальном ВАЗ-2101 1970 года выпуска за 2 160 000 рублей.