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Рубрика: Общество

Президент РАН назвал способный остановить пандемию COVID-19 фактор

Текст: Алексей Иванов
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Для прекращения пандемии COVID-19 человечеству важно иметь в своем арсенале сразу несколько эффективных вакцин против вируса SARS-CoV-2, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Фото: iStock
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По его мнению, разные вакцины могут быть использованы для разных групп населения, более точечно применяться в зависимости от медицинских показаний, возраста того или иного человека. Соответственно и подбор защитного средства от коронавируса должен быть более персонализированным.

- И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае. И начнут адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию, - цитирует президента РАН РИА Новости.

Напомним, сейчас продолжается третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". В нем принимают участие несколько десятков тысяч человек. А вот у американской компании Johnson&Johnson возникли проблемы, и она приостанавливает испытания своей вакцины. Причина - необъяснимая болезнь у одного из добровольцев. Компания начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября, в нем должны были принять участие около 60 тысяч добровольцев.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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