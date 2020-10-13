Президент РАН назвал способный остановить пандемию COVID-19 фактор

Для прекращения пандемии COVID-19 человечеству важно иметь в своем арсенале сразу несколько эффективных вакцин против вируса SARS-CoV-2, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

По его мнению, разные вакцины могут быть использованы для разных групп населения, более точечно применяться в зависимости от медицинских показаний, возраста того или иного человека. Соответственно и подбор защитного средства от коронавируса должен быть более персонализированным.

- И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае. И начнут адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию, - цитирует президента РАН РИА Новости.

Напомним, сейчас продолжается третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". В нем принимают участие несколько десятков тысяч человек. А вот у американской компании Johnson&Johnson возникли проблемы, и она приостанавливает испытания своей вакцины. Причина - необъяснимая болезнь у одного из добровольцев. Компания начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября, в нем должны были принять участие около 60 тысяч добровольцев.