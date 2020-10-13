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13.10.2020 10:33
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в Нижегородской области

Текст: Михаил Фалалеев
В поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов вечером 12 октября стрелял в членов своей семьи и в других людей. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения. Сам стрелок скрылся. Разумеется, его стразу же начали искать.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил корреспонденту "РГ", что несмотря на темное время суток и экстремальную ситуацию, его поиски продолжались всю ночь. Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии, сотрудники МВД России, экстренных служб, следователи СК продолжали скоординированные розыскные мероприятия. Применялось специальное оборудование для работы в ночное время.

К месту вероятного нахождения стрелка вышли ближе к утру. Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников решили дождаться, когда наступит светлое время.

В 07:12 на окраине поселка Большеорловское в лесополосе поисковая группа ОМОН Росгвардии обнаружила его тело. По предварительной информации, молодой человек покончил жизнь самоубийством.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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