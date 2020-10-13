Опубликовано видео с места стрельбы в Нижегородской области

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил корреспонденту "РГ", что несмотря на темное время суток и экстремальную ситуацию, его поиски продолжались всю ночь. Сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии, сотрудники МВД России, экстренных служб, следователи СК продолжали скоординированные розыскные мероприятия. Применялось специальное оборудование для работы в ночное время.

К месту вероятного нахождения стрелка вышли ближе к утру. Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников решили дождаться, когда наступит светлое время.

В 07:12 на окраине поселка Большеорловское в лесополосе поисковая группа ОМОН Росгвардии обнаружила его тело. По предварительной информации, молодой человек покончил жизнь самоубийством.