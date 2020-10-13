Водителя, выведшего автобус из-под обстрела на Бору, премируют

Водителя и кондуктора автобуса, приложивших все усилия для спасения людей во время вчерашней стрельбы в Борском районе Нижнего Новгорода, премируют. Об этом сообщил представитель транспортного предприятия Юрий Медведев, пишет ТАСС.

Он рассказал, что когда молодой человек сделал несколько выстрелов в сторону автобуса, стоявшего в тот момент на остановке в деревне Большеорловское, то водитель сразу же закрыл двери, а кондуктор уложил на пол всех пассажиров. После этого автобус быстро набрал скорость и уехал из-под обстрела.

Сейчас сотрудники предприятия отдыхают после случившегося. Сегодня руководство предприятия намерено определиться по поводу материального поощрения для них.

Напомним, вчера в Большеорловском 18-летний юноша устроил беспорядочную стрельбу на улице из охотничьего ружья. В результате три человека были ранены, а трое погибли на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сегодня утром тело подозреваемого с признаками суицида нашли на территории деревни.