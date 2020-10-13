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13.10.2020 18:41
Рубрика: Власть

Погибших в Грозном спецназовцев представят к государственным наградам

Текст: Михаил Фалалеев

Погибших 13 октября в ходе контртеррористической операции в Грозном росгвардейцев представят к государственными наградам.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов дал поручение подготовить для награждения все необходимые документы. Он также подчеркнул, что родным и близким погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Напомним, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Октябрьского района Грозного органами безопасности совместно со спецназом Росгвардии и полицией произошло боестолкновение с вооруженными преступниками. В ходе боя четыре бандита были ликвидированы, но и росгвардейцы понесли потери. Два сотрудника ОМОН Росгвардии погибли, еще один получил ранение. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

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